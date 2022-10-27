الأطباء يحذرون من تحدي جديد على تيك توك

حذر خبراء من خطورة تحد على منصة “تيك توك” للتواصل الاجتماعي. يقوم المشاركون فيه بإغلاق أفواههم بلاصق أثناء النوم. لتتم عملية التنفس عن طريق الأنف فقط.

وأكد راج داسغوبتا ، أخصائي اضطرابات النوم في كلية الطب بجامعة جنوب كاليفورنيا. على ضرورة الامتناع عن ممارسة هذا التحدي، خاصة لمن يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

وقال داسجوبتا إنه ليس كل من يعاني من انقطاع النفس الانسدادي يعرف ذلك. حيث يتوقف الأشخاص المصابون باضطراب النوم عن التنفس بشكل متكرر أثناء الليل. وهناك أكثر من مليار بالغ حول العالم تتراوح أعمارهم بين 30 و 69 عامًا من المحتمل أن يصابوا بهذه الحالة.

وروج المشاركون لتحدي أن دس الفم يساعد على رؤية الأحلام السعيدة. وقال آخرون إن ذلك يساهم في مكافحة الشيخوخة، ويحسن المظهر.

وأوضح الأطباء أن حصر التنفس في الأنف أو الفم وحده يسبب الشخير والعطش وجفاف الفم. وينتج عنه رائحة كريهة في الصباح.

وبحسب داسجوبتا ، فإن إغلاق الفم بشريط لاصق لا يساعد بأي شكل من الأشكال على النوم بشكل أفضل.

ونصح بعدم خوض تحدي تيك توك، خاصة لمن يعانون من مشاكل في النوم ولا يعرفون السبب الدقيق.