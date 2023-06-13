الأطباء يفنّدون.. هذه حالة الشيخ الطاهر آيت علجت الصحية

فند رئيس مصلحة أمراض القلب بمستشفى مصطفى باشا، سليم بن خدة، الأخبار التي تم بثها عن علامة الشيخ محمد الطاهر آيت علجت، اليوم الثلاثاء، حول خبر وفاة العلامة.

وقال البروفيسور سليم بن خدة، إن الشيخ الطاهر آيت علجت في مصلحة الإنعاش تحت الرعاية المركزة.

وأضاف “في حدود الرابعة و نصف فجرا لا زال الشيخ الطاهر آيت علجت في مصلحة الإنعاش تحت الرعاية المركزة”. داعيا الجزائريين إلى عدم بث الإشاعات والاكتفاء بالدعاء للشيخ الفاضل.

ومن جهته، أكد الشيخ تاج الدين آكلي آيت محند سعيد الرفاعي، رئيس المجلس العام للطريقة الرفاعية في الجزائر، أن حالته حرجة ومستقرة. قائلا “زرت الآن الشيخ طاهر آيت علجت ودخلت عنده حالته حرجة ومستقرة”.

وكان قد تنقل وزير الشؤون الدينية والاوقاف إلة مستشفى مصطفى باشا الجامعي للإطمئان عن الحالة الصحية للعلامة محمد الطاهر ايت علجت.

كما جاءت زيارة وزير الشؤون الدينية للشيخ آيت علجت تنفيذا لأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للإطمئنان على صحته.

وصرح بلمهدي ان العلامة محمد الطاهر ايت علجت يتواجد في حالة حرجة بحسب الأطباء. كما اكد الوزير الوزير أن كل الطواقم الطبية بقسم الانعاش بالمستشفى مجندة وتقوم بواجبها.

ونقل اليوم العلامة آيت علجت والبالغ من العمر 106 سنة اليوم. إثر تعرضه لوعكة صحية أدخلته قسم الإنعاش بمستشفى مصطفى باشا الجامعي. ويتواجد في حالة حرجة.