الأطفال الثلاثة ضحايا انفجار الغاز بغليزان يحولون إلى مستشفى كناستال بوهران

تعرض 3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 12 سنة، لحروق من الدرجة الثانية في حادث انفجار بمسكنهم العائلي الواقع بحي كاستور في غليزان.

الضحايا الثلاثة، الذين تم تحويلهم ليلة أمس السبت، من استعجالات مستشفى محمد بوضياف بغليزان الى مصلحة الحروق التابعة لمستشفى طب الأطفال بكناستال في وهران.

وهذا نظرا للحروق الخطيرة التي تعرضوا لها اثر انفجار فرن على مستوى مطبخ المسكن في حدود الساعة الخامسة و25 دقيقة من يوم الجمعة.

أكد والدهم في سرده لتفاصيل الحادث الذي اعتبره قضاء وقدر رغم تأثره الشديد بالفاجعة التي آل إليها فلذات كبده ان الانفجار وقع اثر تسرب للغاز من الأنبوب الموصول بالفرن.

حاولت شقيقة الضحايا البالغة من العمر 11 سنة استعماله وفي فترة تنقلها لإحضار الولاعة من والدتها قام شقيقها الأصغر في غفلة منهم بإشعال ولاعة أخرى غير مستخدمة تسببت في الانفجار.

ونظرا لقوة الإنفجار اعتقدت والدة الأطفال الثلاثة، في وهلة أولى انه زلزال لتتفاجأ بعد تنقلها للمطبخ بخروج أبناءها الثلاثة وهو مصابون بحروق خطيرة على مستوى كافة أنحاء أجسامهم.

أين تم نقلهم على وجه السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الجراحية بمستشفى محمد بوضياف بعدما نجحت عناصر الحماية المدنية في اخماد النيران التي نشبت بعين المكان.

لكن ونظرا لحالة الضحايا الحرجة تم تحويلهم إلى مستشفى الأطفال بكناستال في وهران أين يتم التكفل بهم بعد إخضاعهم لعمليات جراحية.