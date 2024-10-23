الأطقم الطبية التابعة للصحة العسكرية تواصل الحد من انتشار الأمراض والأوبئة

تنقل فريق طبي مختص تابع لمصالح المديرية المركزية لمصالح الصحة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. منذ يوم 12 أكتوبر 2024 إلى عدة مناطق بإقليم ولايتي برج باجي مختار وإن قزام بالناحية العسكرية السادسة. أين تم مباشرة تشخيص الحالات المصابة عند ساكنة هذه المناطق وعلاجها مع تطعيم المواطنين غير المصابين.

العملية تأتي في إطار المهام الإنسانية النبيلة لوحدات الجيش الوطني الشعبي، ودعما لمصالح الصحة العمومية للحد من انتشار بعض الأمراض والأوبئة على غرار “الدفتيريا والملاريا” بولايتي برج باجي مختار وإن قزام بالناحية العسكرية السادسة.

هذه العملية عرفت كذلك حملة تحسيسية واسعة مست الساكنة لاسيّما في القرى النائية والمناطق المعزولة. حيث تم توعيتهم حول مخاطر وكيفية انتشار مثل هذه الأوبئة والحد من التنقلات خاصة إلى الدول المجاورة. التي تعرف إنتشارا لهذه الأوبئة مع ضرورة إجراء الفحوصات والتبليغ الفوري والإجباري عند الإصابة بهذه الأوبئة. مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية خاصة تفادي لسعات الحشرات الناقلة للأمراض. أين تم مباشرة ردم جميع البرك المتواجدة بإقليم ولاية برج باجي مختار والتخلص من أماكن وجود وتكاثر البعوض وانتشاره.

و تأتي هذه العملية، التي لا تزال متواصلة، لتؤكد حرص الجيش الوطني الشعبي و تسخيره كافة الموارد البشرية والمادية لدعم المنظومة الصحيّة الوطنية والحد من انتشار مثل هذه الأمراض والأوبئة.