الأطول في الجزائر.. هذا عدد ساعات الصيام بالدول العربية

يُتوقع فلكيا أن يبدأ شهر رمضان المبارك لهذا العام يوم الخميس 23 مارس الجاري ويستمر 29 يوما، وسيكون عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل.

وحسب ما أورده موقع “الجزيرة”، سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط.

ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض لكل دولة وموقعها من خط الاستواء.

ويتفاوت عدد ساعات الصيام أيضا داخل الدول ذاتها، وبالذات في الدول ذات المساحات الشاسعة، مثل الجزائر والسعودية.

وستشهد دولة جزر القمر أقصر عدد ساعات الصيام في العالم العربي في رمضان 2023. إذ سيصوم المسلمون فيها نحو 12 ساعة و37 دقيقة فقط.

فيما ستشهد دول المغرب العربي عموما أطول ساعات للصيام، وستكون الأطول في الجزائر وتونس، حيث ستبلغ نحو 15 ساعة و45 دقيقة.

متوسط عدد ساعات الصيام بالدول العربية

جزر القمر: نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

الصومال: نحو 13ساعة و27 دقيقة.

اليمن: نحو 14 ساعة و7 دقائق.

السودان: نحو 14 ساعة و8 دقائق.

موريتانيا: نحو 14 ساعة و15 دقيقة.

قطر: نحو14 ساعة و15 دقيقة.

سوريا: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

فلسطين: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الأردن: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

لبنان: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

الكويت: نحو 14 ساعة و30 دقيقة.

سلطنة عمان: نحو 14 ساعة و37 دقيقة.

السعودية: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

الإمارات: نحو 14 ساعة و41 دقيقة.

البحرين: نحو 14 ساعة و49 دقيقة.

العراق: نحو 15 ساعة

مصر: نحو 15 ساعة.

المغرب: نحو 15ساعة و25 دقيقة.

ليبيا: 15 ساعة و30 دقيقة.

الجزائر: 15 ساعة و45 دقيقة.

تونس: 15 ساعة و45 دقيقة.

أطول ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

المسلمون الذين يعيشون في البلدان التالية ستكون لديهم أطول عدد ساعات صيام في العالم، وهي:

غرينلاند: نحو 20 ساعة.

وارسو “بولندا”: نحو 18 ساعة و30 دقيقة.

موسكو “روسيا”: نحو 18 ساعة و29 دقيقة.

الدانمارك: نحو 18 ساعة و26 دقيقة.

لندن “المملكة المتحدة”: نحو 17 ساعة.

باريس “فرنسا”: نحو 17 ساعة.

أوتاوا “كندا”: نحو 16 ساعة.

إسبانيا: نحو 15 ساعة ونصف الساعة.

إيطاليا: نحو 15 ساعة.

أقصر ساعات الصيام في العالم في رمضان 2023

جوهانسبرغ “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.

بوينس آيرس “الأرجنتين”: من 11 إلى 12 ساعة.

كيب تاون “جنوب أفريقيا”: من 11 إلى 12 ساعة.

كرايست تشيرتش “نيوزيلندا”: من 11 إلى 12 ساعة.

باراغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

أوروغواي: من 11 إلى 12 ساعة.

برازيليا “البرازيل”: من 12 إلى 13 ساعة.

هراري “زيمبابوي”: من 12 إلى 13 ساعة.