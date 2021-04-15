الأعراض الجانبية للقاحات الثلاثة ضد كورونا المستعملة في الجزائر ضئيلة وغير خطيرة

كشفت البروفيسور نجاة لومي ان أن الأعراض الجانبية للقاحات الثلاثة ضد فيروس كوفيد-19 المستعملة في الجزائر “ضئيلة وغير خطيرة”.

وأوضحت المديرة العامة للمركز الوطني لليقظة الصيدلانية أن اللقاحات الثلاثة المستعملة في الجزائر، تم تفحصها بدقة.

ويتعلق الامر بكل من لقاح سبوتنيك V الروسي وأيضا استرازينيكا “انجليزي وسويدي” بالإضافة إلى سينوفارم “الصيني”.

وقالت البروفيسور ان الاعراض الجانبية لهذه اللقاحات هي حمى وصداع بالإضافة إلى آلام عضلات وكذا تعب.

في حين حالات ذروة ضغط الدم المسجلة فهي غير مرتفعة ” 14 بالنسبة للحد الاقصى و9 بالنسبة للحد الادنى” عادية

ويقوم المركز الوطني لليقظة الصيدلانية بالتكفل بالأعراض الجانبية للأدوية والأنشطة ما بعد التلقيح التي تنجر عن اللقاحات المستعملة.

كما كشفت ذات المسؤولة انه سجل العديد من الاخطارات فيما يتعلق بلقاح سبوتنيك V الذي يعتبر اول لقاح مستعمل في الجزائر.

بينما سجلت اخطارات اقل بالنسبة للقاح استرازينيكا وبدرجة اقل لقاح سينوفارم الذي تم استعماله لاحقا مقارنة باللقاح الروسي.