الأعضاء الاصطناعية.. مطالب بتكفل الضمان الاجتماعي للأشخاص المصابين

دعا رئيس الجمعية الجزائرية لجراحة العظام والمفاصل والرضوض، الدكتور أحمد زموري، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التكفل بالأشخاص المصابين بكسور الورك. سيما في مجال اقتناء الأعضاء الاصطناعية. وذلك على غرار ما يقوم به بالصندوق بالنسبة للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والعجز الكلوي.

وأكد ذات المسؤول على “ضرورة تكفل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالأعضاء الاصطناعية لدى الأشخاص”. “الذين يتعرضون الى كسور الورك وذلك على غرار ما يقوم به بالنسبة للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية”. و”العجز الكلوي سيما وان كسور الورك تسجل بشكل كبير لدى الأشخاص المسنين”. في حين، شدد من جانب آخر على ضرورة توفير هذه الأعضاء الاصطناعية بالجزائر .

كما ناقش المؤتمر -حسب رئيس الجمعية – مرض “عدم استقرار الكتف” الذي يتعرض له على الخصوص الرياضيين. واستعمال التقنيات العصرية في جراحة المفاصل وتوسيعها إلى مختلف المصالح المتخصصة بمختلف المراكز الاستشفائية .

وأشار البروفسور كريستوف غلوغيان من فرنسا إلى انفصال الورك لدى الأطفال الرضع مرجعا الأسباب الى عوامل جينية وأخرى نتيجة وضعية الجنين ببطن امه مؤكدا على التشخيص المبكر لتفادي تعقيدات خطيرة مع مرور الزمن مؤكدا على التشخيص المبكر لهذا المشكل.

ومن جانبه، تأسف البروفسور كريم حشلاف أخصائي في جراحة العظام لدى الأطفال للتكفل المتأخر جدا بمشاكل انفصال الورك لدى هذه الشريحة. لأن الأطباء لا يقضون الوقت اللازم لفحص الأطفال. وأكد بالمناسبة أن التشخيص المتأخر يجعل من التكفل بانفصال الورك “صعبة جدا”حتى وأن تدخلت الجراحة لاحقا.

وتابع يقول “المؤتمر الحالي ركز على انفصال الورك لدى الأطفال الرضع كاستعجالات طبية لأنه تصيب ورك في مرحلة هامة من نمو الطفل ويمكن أن يكبر الطفل باعوجاج على مستوى هذه المنطقة من الجسم”. مشددا على “ضرورة التشخيص المبكر وإجراء فحوصات بالأشعة” .

كما أوضح من جهة أخرى، أنه في غالب الأحيان تستقبل المصالح المختصة أطفالا مصابين بانفصال الورك في مرحلة متقدمة. ويستعصي علاجه مع مرور الوقت.