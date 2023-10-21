الأعلام الفلسطينية تغزو مدرجات الملاعب الأوروبية

أجمعت أغلب الجماهير الأوروبية على رفع الأعلام الفلسطينية في الملاعب الأوروبية، فبد جماهير أوساسونا أمس، جاء الدور اليوم على جمهور سوسيداد.

وفاجأ جمهور سوسيداد الإسباني الجميع برفع أعلام فلسطينية بقوة و الهتاف بتحيا فلسطين و النصر لفلسطين، في مباراة ريال مايوركا.

وقبل ساعات فقط نددت جماهير ليفربول هي الأخرة، في ملعب الأنفليد بما يحدث لأبناء عزة الفلسطينية من قبل أبناء صهيون الغاصبين، والامر الجميل ذي اجتمع بين الفرق الثلاثة هي فوزهم كلهم في مبارياتهم.

كما رفع جمهور إشبيلية هو الأخر الأعلام الفلسطينية بقوة في ملعب “رامون سانشيز بيزخوان” عند استقبال المنافس ريال مدريد.

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