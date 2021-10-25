الأغواط..أعوان الرقابة لمديرية التجارة يحجزون أكثر من قنطار لحوم فاسدة

حجز أعوان الرقابة لمديرية التجارة في الأغواط، أكثر من قنطار من اللحوم الفاسدة، وذلك في اطار حملات الرقابة الشاملة التي يقومون بها في الولاية.

وعلى اثر مراقبة محلات القصابة، أسفرت العملية على حجز 117كلغ من اللحوم منها 99 كلغ لحوم مجمدة فاسدة مع احشاء الدجاج غير صالح للاستهلاك.

بالإضافة الى لحم مفروم معد مسبقا تم اتلافها، وكذا 18 كلغ لحم غنم غير مؤشر بيطريا تم اعادة توجيهها للمنفعة العامة.