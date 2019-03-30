الأغواط: إجراءات وتدابير خاصة لتحسين الخدمات الطبية بمستشفى أفلو

اتخذت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالأغواط مدينة أفلو، عدة تدابير جديدة، لتحسين الأداء الصحي وتوفير ما يجب لإقامة الأطباء.

وجاءت هذه التدابير عقب إقدام 30 طبيبا مؤخرا، على تقديم استقالتهم الجماعية بالمؤسسة الإستشفائية بأفلو لعدة أسباب.

ومن بين التدابير المتّخذة في هذا الخصوص، تعيين عون أمن إضافي بمصلحة الإستعجالات، في انتظار توظيف أعوان أمن آخرين.

التنسيق التام بين الأطباء العامون والإدارة فيما يخص إعداد قائمة المناوبة، وإعداد حساب المناوبة بالرجوع إلى سجل المناوبة الإداري.

إعداد جدول مناوبة للمراقبين الطبيين العاملين بالمصالح الطبية، للعمل على مستوى الإستعجالات الطبية الجراحية مع التواجد الفعلي أثناء المناوبة.

تزويد كل طبيب عام بحقيبة متضمنة العتاد الطبي الصغير الضروري، الذي يسمح له بالقيام بمهامه على أحسن وجه.

تزويد قاعة العلاجات المكلفة بالعتاد الطبي اللازم، وتكليف ممرض في كل فوج تحت مسؤولية طبيب المناوبة للإشراف عليها.