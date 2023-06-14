الأغواط: إدانة 12 شخصا بسنتين حبس بتهمة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا

إدانة 12 شخص وفق اجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحكم بسنتين حبس نافذ وغرامة مالية مقدرة ب 200.000 دج

أدانت محكمة الاغواط 12 شخصا بالحبس سنتين مع غرامة مالية قدرت بـ 200 ألف دينار بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان نيابة الجمهورية محكمة الاغواط ، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط الرأي العام أنه بتاريخ: 2023/06/14 متابعة 12 شخصا بجنحة المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق نشر وتسريب مواضيع إمتحان البكالوريا عبر وسائل الإتصال

وبتقديم المتهمة أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/06/14 وجهت لهم تهمة جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 2536 مكرر 7. 253 مكرر 9 من قانون العقوبات.

وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري ليصدر حكما بإدانتهم جميعا بسنتين حبسا نافذا و200.000 دج غرامة.