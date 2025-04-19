الأغواط: إسترجاع مركبة وتوقيف سارقيها

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، بحر الأسبوع الجاري، من استرجاع مركبة سياحية محل سرقة مع توقيف سارقيها في العقد الرابع من عمرهما.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم أحد الضحايا بشكوى رسمية لدى ذات الفرقة. على أساس تعرضه لفعل السرقة التي طالت مركبته السياحية.

ليتم فور تلقي البلاغ التكثيف من عملية البحث والتحري، التي أسفرت عن استرجاع المركبة محل السرقة من إحدى الولايات المجاورة. مع توقيف شخصين لتورطهما في عملية السرقة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية لقضية الحال، تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المحلية المختصة إقليمياً، على أساس قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة السرقة بتوافر ظرف الليل، التعدد، استعمال مفاتيح مصطنعة، إخفاء أشياء مسروقة.