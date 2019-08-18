الأغواط.. إستقالة جماعية لممرضات وقابلات مستشفى “أفلو”

هدّدت قابلات وممرضات مصلحة الولادة وأمراض النّساء بالمؤسسة الإستشفائية بأفلو، في الأغواط، بتقديم إستقالة جماعية، في حال تواصل الأوضاع المزرية بالمصلحة.

وحسبما جاء في إشعار مُمضي من طرف القابلات والممرضات، والصادر بتاريخ 18 أوت 2019، فإنّ قرار الإستقالة الجماعية لا رجعة فيه في حال عدم تلبية مطالبهم.

كما أمهلوا السلطات المعنية 8 أيام كآجال قانونية من بداية الإشعار لتنفيذ الإستقالة، مشرين إلى أنّ ما آلت إليه الأوضاع الحالية كارثية بكل المقاييس.

هذا وقد رفع ممرضات وقابلات المستشفى جملة من المطالب منها: توفير الأمن، واسترجاع حقوق العاملات المهضومة، زيادة إلى النقص الفادح في عدد القابلات والممرضات.

كما طالبوا أيضا بفتح مستشفى الامومة والطفولة في أسرع وقت، مشدّدين على إيجاد الحلول السريعة، حسب ذات المصدر.