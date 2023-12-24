الأغواط.. إستلام محطة القطار لنقل السلع والبضائع نهاية جانفي

أعلن وزير النقل، محمد لحبيب زهانة، بالأغواط، أن استلام محطة نقل السلع و البضائع التابعة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سيتم في نهاية شهر جانفي المقبل.

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى الولاية أن هذه المحطة التي بلغت نسبة الأشغال بها 80 بالمائة. من شأنها أن تساهم في الرفع من الحركية الاقتصادية بالمنطقة وكذا تخفيف العبء على الطرق الوطنية. مما سيقلل من نسبة حوادث المرور.

و أضاف زهانة أن خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط و بوغزول بولاية المدية قد شهد بعد نحو شهرين على وضعه حيز الخدمة. إقبالا كبيرا من المسافرين مما يبرز النجاح الاقتصادي للمشروع”، مشيرا إلى “أن الدولة تتكفل بحوالي 50 في المائة من تسعيرة الرحلة للفرد الواحد.

وشملت زيارة وزير النقل المحطة البرية ‘المجاهد بن مبارك الطاهر” ببلدية الأغواط، والتي استمع فيها إلى شروحات. من ممثلي شركة استغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر (سوقرال) فرع مجمع النقل البري للمسافرين ترونستيف.

و تضم هذه المحطة التي دخلت حيز الخدمة سنة 2018، ما مجموعه 21 خطا طويلا. بينما يقدر عدد المستخدمين بها 20 عاملا، حسب الشروحات المقدمة للوفد الوزاري.

و تتربع هذه المنشأة التي تطلب إنجازها غلاف مالي يقدر 650 مليون دج، على مساحة إجمالية قوامها 42000 م2. تشتمل على مساحة مبنية (5.000 م) تتكون من قاعتين للانتظار وفضاءين لحجز التذاكر وقاعتين للركوب، مثلما تمت الإشارة إليه.

كما أشرف زهانة بالمناسبة على إطلاق العمل ولأول مرة بخدمة التذكرة الإلكترونية بمحطة الأغواط . والتي ستسمح للمسافر باقتناء تذكرته إلكترونيا دون التنقل القبلي للحجز إلى المحطة من خلال الدفع بالبطاقة البريدية أو البنكية.

وفي ختام زيارته لولاية الأغواط تفقد الوزير محطة القطار لنقل المسافرين ببلدية سيدي مخلوف. الواقعة على بعد 40 كلم شمال عاصمة الولاية.

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