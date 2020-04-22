الأغواط: إنتشار النفايات يثير إستياء سكان العديد من شوارع و أحياء المدينة

إشتكى سكان العديد من شوارع و أحياء مدينة الاغواط من حالة الفوضى العارمة، نتيجة الانتشار الواسع للقمامات على مستوى الأرصفة ومختلف الأزقة، ليتحول المكان إلى شبه مفارغ عمومية تشمئز منها الانظار .

وأكد المشتكون ل” النهار”- انهم سئموا من بقاء هذه المشاهد المؤسفة التي دخلت اسبوعها الثاني ،بدون التماس اي مبادرات فعلية من قبل المصالح المكلفة ،لازاحة اكوام النفايات التي شكلت ديكورا مقرفا لم تسلم منه حتى الطرقات الرئيسية.

وبالخصوص الاحياء الشعبية التي اصبحت تتنفس هواءا ملوثا بالاوساخ، والغريب في الامر حسب محدثونا ،فإنه لحد الساعة لم يتم ايجاد الحلول الممكنة والفعالة لانتشال احياء وشوارع المدينة.

التي كان يضرب بها المثل في النظافة خلال السنوات الفارطة ،من كارثة بيئية قد تنعكس بالسلب على صحة المواطنين .

كما تساءل هؤلاء عن الاسباب التي ادت بمصالح البلدية الى فسخ العقد المبرم مع مؤسسة ” سوبت” المتخصصة في النظافة بعدما كانت تقدم خدمات نوعية في هذا المجال .

وحسب اخر المعلومات فان اعضاء المجلس الشعبي البلدي قاموا بعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع المزري .

مما اضطر بوالي الولاية عبد القادر برادعي ،الاستعانة بمؤسسة جديدة ستحل هذه الايام .

مع تقديم تعليمات لتعزيزها مبدئيا بالعتاد اللازم واليد العاملة ، بالشكل الذي يسمح من محو هذه المناظر المؤسفة والحدمن تفشي الامراض الناجمة عنها .