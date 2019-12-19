الأغواط: إيداع رئيس بلدية العسافية الحبس بتهمة الفساد

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين ماضي الحبس المؤقت لرئيس بلدية العسافية المدعو “م.ص” بعد إتهامه بالفساد المالي وتبديد المال العام.

وحسب ما تلقيناه من مصادرنا وتم إيداع أيضا الرئيس السابق لذات البلدية الحبس المؤقت.

المتهم تقلد منصب رئيس بلدية في العهدة السابقة الممتدة من سنة 2012/2017 حيث جاءت هذه الخطوة بأمر من النائب العام لدى محكمة الاغواط لفتح تحقيقات في ملفات الفساد.

رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية العسافية هو ثاني رؤساء البلديات الذي تم ايداعهم السجن بتهمة الفساد المالي واستغلال المنصب والنفوذ بعد رئيس بلدية بن ناصر بن شهرة