الأغواط: اخماد حريق بمنزل ارضي في حي الواحات الشمالية

تدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية الاغواط من خلال الوحدة الرئيسية للحماية المدنية على الساعة 13 سا و54 د لاجل اخماد حريق شب بحجرة داخل منزل ارضي بحي الواحات الشمالية ببلدية الاغواط به افرشة واغطية وأواني منزلية.

حيث تمت السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار لباقي المنزل دون تسجيل اي خسائر بشرية.

كما تدخلت اليوم مديرية الحماية المدنية لولاية الاغواط من خلال الوحدة الثانوية للحماية المدنية قصر الحيران لاجل عملية إخماد حريق شب بسيارة نفعية على الساعة 15 سا و14د بحي محمد الصديق بن يحي حيث تم اخماد الحريق دون تسجيل اي خسائر بشرية