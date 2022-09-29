الأغواط..اصابة 8 أشخاص اثر حادث مرور بدائرة عين ماضي

أصيب 8 أشخاص اثر حادث مرور، اليوم الخميس، بالطريق المسمى طريق الغيشة بإقليم دائرة عين ماضي بولاية الأغواط.

وتدخلت مديرية الحماية المدنية لولاية الاغواط، من خلال الوحدة الثانوية للحماية المدنية عين ماضي على الساعة 17 سا و 14 لأجل هذا الحادث.

والذي تمثل في اصطدام سيارتين، أين اسفر الحادث عن اصابة 8 اشخاص، ستة منهم تم اسعافهم ونقلهم من جنس انثى تتراوح أعمارهم من 11 الى 74 سنة إلى المصالح الاستشفائية عين ماضي.

فيما تم نقل اثنان من طرف المواطنين الى ذات المصلحة.