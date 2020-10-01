الأغواط: الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة وحجز كيلوغرامين من المخدرات

حجزت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط كيلوغرامين من الكيف المعالج، إضافة إلى 386 قرص مهلوس.ذ

وحسبما علم اليوم الخميس من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية الأغواط، مكنت العملية من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة.

وتنشط الشبكة عبر عدة ولايات من الوطن، تتكون من 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و43 سنة.

وتقوم الشبكة بنقل وحيازة وتخزين المخدرات والمؤثرات العقلية قصد بيعها، مع حجز ثلاث مركبات كانت تستخدم في هذا النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال الإجراءات الجزائية سيقدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط.

ويتابع الموقوفون بتهمة حيازة ونقل وتخزين المخدرات والأقراص مهلوسة قصد بيعها والاتجار بها في إطار مجموعة إجرامية منظمة.