الأغواط.. الحبس لـ 5 أشخاص بتهمة الغش في البكالوريا

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الأغواط أنه في إطار متابعة سير امتحانات البكالوريا وتأمينها، تم رصد تبادل رسائل نصية قصيرة (sms) بين 5 أشخاص، تتضمن أجوبة خاصة بامتحان شهادة التعليم الثانوي 2026، وهذا خلال الساعة الأولى من انطلاق الامتحان في مادة اللغة العربية.

وتم تقديم المشتبه فيهم، بتاريخ 8 جوان 2026، ومتابعتهم وفق إجراءات المثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات عن طريق نشر مواضيع امتحان التعليم النهائي (بكالوريا) بواسطة عدة أشخاص وباستعمال وسائل الاتصال عن بعد طبقاً للمواد 253 مكرر6 و253 مكرر7 من قانون العقوبات.

وبعد المحاكمة، صدرت أحكام بإدانة المتهمين والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين 5 سنوات حبساً نافذاً و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة، و4 سنوات حبساً نافذاً و400ألف دينار جزائري غرامة نافذة، مع الأمر بإيداع جميع المتهمين الحبس بالجلسة.