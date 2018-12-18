الأغواط : الحكم على مير بلدية آفلو و3 من نوابه بسنتين سجنا نافذا

أدانت محكمة الأغواط اليوم الثلاثاء مير آفلو وثلاثة من نوابه بسنتين سجنا نافذا و200ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم.

وهذا عن تهم “استغلال الوظيفة والتعدي على ملك الغير وتحطيم ملك الغير” بينما إستفاد نائب رابع بالبراءة.

وتعود حيثيات القضية عندما قام المدانون بفتح شارع زقاوة بن خيرة بمدينة آفلو بإزالة الجدار المتواجد به وتسوية الأرضية.

وحسب منتخبين بذات البلدية, فإن عملية فتح الشارع المذكور وتسوية أرضيته تمت بموافقة مالكي هذا الفضاء العقاري.

و بحضور المير ونوابه وبعض الأعيان والأئمة قبل أن يتراجع هؤلاء المالكين فيما بعد ويلجئون إلى القضاء