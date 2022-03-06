الأغواط ..الطريق الرابط بين بلديتي الغيشة وعين ماضي مغلق بسبب ارتفاع منسوب المياه
أعلنت مصالح الدرك الوطني، ان الطريق المعبد غير المصنف والرابط بين بلديتي الغيشة وعين ماضي وبالضبط على مستوى واد رداد بلدية الغيشة مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه
وذلك حسب ما جاء وجاء في بيان نشرته صفحة طريقي التابعة لقيادة الدرك الوطني، عبر “فايسبوك”.
وأضاف نفس المصالح أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالغيشة رفقة مصالح الحماية المدنية في يتواجدون بعين المكان للقيام بالإجراءات اللازمة .
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أدت الإضطرابات الجوية الأخيرة، إلى غلق العديد من الطرقات عبر عدة ولايات من الوطن، بسبب تساقط الأمطار والثلوج.
وحسب مصالح الدرك الوطني، تتمثل الطرق المقطوعة بسبب الاضطرابات الجوية فيما يلي:
الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.
بالاضافة الى الطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين بلديتي أغبالو (البويرة ) و إفرحونن (تيزي وزو ) على مستوى منطقة كول تيروردة بسبب تراكم الثلوج.
الى جانب الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة و ولاية تيزي وزو مغلق بمنطقة اسول تيكجدة، و الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين ولاية البويرة و ولاية تيزي وزو مغلق بمنطقة تيزي نكولان بسبب الثلوج.
الى جانب الطرق التي تشهد صعوبة في السير بسبب الإضطرابات الجوية الأخيرة وهي:
الطريق الوطني رقم 77 الرابط بين ولايتي باتنة و سطيف بالضبط على مستوى المكان المسمى كودية تافرنت بلدية حيدوسة ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.
اضافة الى الطريق الولائي رقم 172 على مستوى قرية تيمشتاوين بلدية إينوغيسن ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.
الى جانب الطريق الولائي رقم 45 على مستوى قرية الوضحة بلدية إشمول ،صعوبة في السير بسبب تراكم الثلوج.
أما باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.
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أمطار رعدية تصل إلى 50 ملم في هذه الولايات
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من استمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتراوح بين 20 و 50 ملم. كما أشارت المصلحة ذاتها إلى أن الأمطار مستمرة إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.
وذكر التنبيه نفسه، أن الولايات المعنية : الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، جيجل، عين الدفلى، المدية، البويرة. إضافة إلى برج بوعريريج، قسنطينة، ميلة،سطيف، المسيلة، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، سكيكدة، تيسمسيلت، الأغواط، غليزان، تيارت، قالمة، الشلف والجلفة.
كما تشهد المرتفعات التي يصل علوها 900 متر، خلال نهاية الأسبوع، تساقط كثيف للثلوج. وهذا على ولايات البيض، النعامة،الجلفة، الأغواط.
كما عرفت العديد من السواحل الوطنية، هبوب رياح قوية امس الجمعة وصلت سرعتها إلى 60 كلم/سا. وكان البحر هائج، مع علو أمواج يصل لـ 3 أمتار إلى غاية فجر اليوم السبت. وهذا على سواحل بجاية ،أزفون، دلس، الجزائر العاصة، بوهارون، تنس. بالإضافة كذلك إلى مستغانم، أرزيو. وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي نشيط الفعالية محمّل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة مع تساقط للثلوج على المرتفعات الداخلية للوطن.
وحسب ما أفادت به النشرية الجوية في قناة النهار، فإن النماذج الرقمية، تبيّن قدوم إضطراب جوي ليلة الخميس إلى الجمعة الرابع من شهر مارس. بداية بالمناطق الغربية للوطن. ثم يتوغل ويلتحق بالمناطق الوسطى خلال الظهيرة والمناطق الشرقية في المساء.
وأضافت ذات النماذج والتوقعات طويلة المدى التي يصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستخص الولايات الغربية أولا على غرار مستغانم، سيدي بلعباس، وهران، تلمسان، سعيدة، تيارت، والشلف. لتنتقل تدريجيا إلى ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، بومرداس، تيزي وزو، بجاية. بالإضافة كذلك إلى المناطق الشرقية على غرار سكيكدة، عنابة، قسنطينة، الطارف، جيجل، وتبسة.