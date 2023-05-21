الأغواط.. انطلاق الإمتحان الوطني لإثبات المستوى لطلبة الزوايا والمدارس القرآنية

انطلقت، صبيحة اليوم الاحد، فعاليات الامتحان الوطني لاثبات المستوى للطورين الثالث والرابع الموجه لطلبة الزوايا والمدارس القرآنية.

وذلك على مستوى المعهد الوطني للتكوين المتخصص سيدي أحمد التيجاني بعين ماضي بالأغواط.

وعلى غرار كافة المعاهد الوطنية المنتشرة في ربوع الوطن في ظروف عادية وتنظيم محكم وسط حضور مكثف.

هذا وستستمر الى غاية ظهر الغد، وبإشراف مدير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور صحراوي غريب رفقة السلطات المحلية لدائرة عين ماضي.

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