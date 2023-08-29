الأغواط.. انطلاق عملية تنظيف البالوعات والمجاري المائية تأهبا لسقوط الأمطار

إنطلقت مصالح بلدية الأغواط مرفوقة بالديوان الوطني للتطهير في عملية تنظيف البالوعات والمجاري المائية من الأتربة والنفايات.

وذلك تأهبا لوقوع الكارثة قبل سقوط الامطار، حيث إتخذت سلسلة من الاجراءات لتفادي سيناريوهات الفياضات وإنسداد الطرقات بتوفير جميع الامكانات المادية والبشرية.

في حين عكفت مصالح البلدية، على إنجاز بالوعات جديدة بالأماكن السوداء وسط المدينة التي عرفت انسدادا خلال تساقط الامطار الماضية.

بالإضافة الى تنظيف البالوعات والمجاري المائية، كاجراءات وقائية تسهر عليها السلطات المحلية لبلدية الأغواط تفاديا للكارثة التي شهدتها عاصمة الولاية التي أغرقتها قطرات الامطار.