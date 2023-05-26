الأغواط.. انقاذ 173 شخصا كانوا محصورين بالمياه داخل مركباتهم

سجلت عناصر الحماية المدنية بولاية الأغواط تدخلها في عدة بلديات في الساعات الماضية، اثر الأمطار الغزيرة التي عرفتها الولاية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تم مرافقة 170 شخص كانوا محصورين بالمياه داخل مركباتهم 4 حافلات و25 سيارة على اثر ارتفاع منسوب مياه واد الرحى ببلدية الغيشة.

اما ببلدية عين ماضي فلقد تم إنقاذ 3 أشخاص كانوا محصورين بالمياه داخل سيارة، على اثر ارتفاع منسوب مياه واد رداد.