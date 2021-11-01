الأغواط..انقطاع التموين بالمياه الصالحة للشرب في أغلب أحياء المدينة

ستشهد أغلب أحياء مدينة الأغواط، غدا الثلاثاء، انقطاعا في التموين بالمياه الصالحة للشرب بداية من الفترة المسائية.

ليليها تذبذب في التوزيع يصل الى 48 ساعة، وهذا لتمكين أعوان مؤسسة سونلغاز من انجاز أشغال ربط شبكة كهربائية جديدة.

وذلك على مستوى منطقة جبل لحمر تستدعي قطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا 09.00 الى غاية 16.00سا.

وهذا لا يعني هذا الاعلان الأحياء الجنوبية الممونة من محطة الضخ سيدي حكوم وهي قصر البزايم،زوايمو،الشطيط،حي الطاقة،لحبيب شهرة الضلعة،سيدي يانس.