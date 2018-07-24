الأغواط تحتل الصدارة في الولايات الأكثر أمنا في الجزائر

تعتبر ولاية الأغواط الولاية الأكثر أمنا من بين الولايات الجزائرية، بسبب قلة الإعتداءات والأعمال الإجرامية بها.

وقال العميد الأول زوبير بشكيط، أنه بفعل تجربته القليلة في بعض الولايات، اعتبر أن ولاية الأغواط مؤمنة نوعا ما.

وتم تسجيل خلال شهرين صفر عدد الاعتداءات على الأشخاص.

وهو ما يعكس جاهزية قوات الأمن على التصدي للجريمة بكل أنواعها في الولاية.

من جهته قال أحد مواطنو الولاية، أنّ ولاية الأغواط آمنة والحمد لله.

وأضاف أن الفضل في ذلك يعود للمجهودات المبدولة من طرف قوات الأمن.

كما أن المستوى الثقافي الكبير و الأخلاق التي يتحلى بها المواطن الأغواطي أكبر عامل في أمن واستقرار الولاية.