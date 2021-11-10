الأغواط: تدعيم المستشفيات بمولّدات الأكسجين الطبي
أشرف والي الأغواط، عبد القادر برادعي، على وضع حيز الخدمة مولّد الأكسجين الطبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “احميده بن عجيلة” .
بالاضافة الى مستشفى هواري بومدين بقصر الحيران بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، و مدير الصحة و السكان، و رئيس دائرة قصرالحيران و الأغواط، و كذا بعض ممثلي المجتمع المدني.
وفي هذا السياق تندرج هذه العملية في إطار تدعيم المصالح الطبية بمادة الأكسجين الطبي بشكل مستقل و منتظم.
و التكفل الأمثل بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 على الخصوص.
كما تجدر الإشارة إلى المساهمة الفعّالة لبعض المقاولات المحلية الخاصة لإنجاح هذه العملية.
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بن قرينة يدعو لإعتماد 4 ديسمبر يوما وطنيا تخليدا لمعركة الأغواط
بن قرينة يدعو لإعتماد 4 ديسمبر يوما وطنيا تخليدا لمعركة الأغواط
كما أكد عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، إن الجزائر لا يمكن أن تنسى جريمة الإحتلال الفرنسي، في حصار مدينة الأغواط في 21 نوفمبر 1852. داعيا لإعتماد يوم 4 ديسمبر يوما وطنيا، تخليدا لمعركة الأغواط.
وذكر بن قرينة، خلال زيارته لولاية الأغواط، اليوم السبت، بالجريمة الوحشية للمستعمر، يوم 4 ديسمبر 1852.
أين قام المستعمر، بإبادة ثلثي من أهلنا، وضعوا في أكياس الخيش، بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة المحظورة دوليا.
وقال بن قرينة، أن واجب الذاكرة يستوجب علينا إعادة الاعتبار لتاريخ لجزء عزيز من وطننا.
مضيفا أن فرنسا التي تتعرض لانتكاسات اقتصادية وسياسية متتالية، والتي أظهرت مدى ضعفها دولياً، تحابي الحركى والـڨـومية وتزايد على الجزائر.
وأكد بن قرينة، أن جرح الجزائر لن يندمل ولن نتنازل عن متابعة فرنسا عن كل الجرائم التي اقترفتها ضد الأمة الجزائرية.
وقال رئيس حركة البناء، أن ولاية الأغواط لم تأخذ حقها من التنمية بما يحقق تطلعات ساكنتها.
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