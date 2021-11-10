الأغواط: تدعيم المستشفيات بمولّدات الأكسجين الطبي

أشرف والي الأغواط، عبد القادر برادعي، على وضع حيز الخدمة مولّد الأكسجين الطبي بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “احميده بن عجيلة” .

بالاضافة الى مستشفى هواري بومدين بقصر الحيران بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي، و مدير الصحة و السكان، و رئيس دائرة قصرالحيران و الأغواط، و كذا بعض ممثلي المجتمع المدني.

وفي هذا السياق تندرج هذه العملية في إطار تدعيم المصالح الطبية بمادة الأكسجين الطبي بشكل مستقل و منتظم.

و التكفل الأمثل بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 على الخصوص.

كما تجدر الإشارة إلى المساهمة الفعّالة لبعض المقاولات المحلية الخاصة لإنجاح هذه العملية.

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