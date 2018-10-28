الأغواط تستفيد من 5700 سكن إجتماعي في السداسي الأول من 2019

من المنتظر أن يتم توزيع ما لا يقل عن 5743 سكن عمومي إيجاري بولاية الأغواط، وذلك قبل نهاية السداسي الأول 2019، وفق ما أفادت به مصالح الولاية، اليوم الأحد.

ولدى إستلام هذا الحصة من السكنات الجاري إنجازها عبر مختلف بلديات الولاية.

سيصل العدد الإجمالي للسكنات المستلمة في السنوات الأخيرة إلى 18782 وحدة بمختلف الصيغ، حسب ذات المصدر.

وبخصوص قطع الأراضي الصالحة للبناء، فقد جرى توزيع 16230 قطعة والعملية لا تزل متواصلة.

وذلك من أصل ما مجموعه 33000 قطعة كانت قد إستفادت منها الولاية ضمن 62 تجزئة إجتماعية و 307 تجزئة ريفية.

وفي السياق ذاته، رصد غلاف مالي قيمته 17 مليار دج، لربط هذه التجزئات بضروريات الحياة.

وهو المخطط الذي سيشرع في تجسيده في غضون الأسابيع القليلة القادمة، يضيف المصدر.