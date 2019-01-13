الأغواط.. تسجيل 455 مخالفة عمرانية

سجلت مصالح الأمن بولاية الأغواط 455 مخالفة عمرانية خلال السنة المنقضية 2018.

وتمثلت المخالفات التي رصدت خلال الخرجات الميدانية في 173 مخالفة متعلقة بالعمران و282 مخالفة مرتبطة بالبيئة والصحة العمومية داخل الفضاء الحضري.

وتعكف مصالح أمن الولاية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لا سيما الجمعيات المحلية الناشطة إلى توعية المواطنين بضرورة احترام الطابع العمراني المحلي ومخططات البناء المعدة في هذا المجال.

وفي هذا السياق شاركت الفرقة الأمنية مختصة في العمران في فضاءات تحسيسية و إعلامية لبعث و تنمية الوعي.

لترسيخ ثقافة أمنية تسمح للمواطن بالحفاظ على البيئة والعمران داخل المحيط الحضري مثلما أشير إليه.