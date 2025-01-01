الأغواط.. تسمم عائلة كاملة بالغاز
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث تسمم 5 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حطب داخل منزل، بالمكان المسمى مقبرة الشهداء ، بلدية و دائرة أفلو ولاية الأغواط.
وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد حطب داخل منزل. بالمكان المسمى مقبرة الشهداء ، بلدية و دائرة أفلو.
أين خلف الحادث تسمم عائلة متكونة من 05 أفراد ، لهم ضيق في التنفس ، تم إسعافهم و نقلهم الى المستشفى المحلي.
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