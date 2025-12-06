الأغواط.. تسمم عشريني بالغاز

أصيب شخص بتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث المدفأة، داخل منزل أرضي، بحي 25 مسكن، ببلدية وادي مرة في ولاية الأغواط.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أنها تدخلت على الساعة 04سا56د، لأجل إسعاف شخص تعرض لتسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. المنبعث المدفأة، داخل منزل أرضي، بحي 25 مسكن، بلدية و دائرة وادي مرة.

مشيرة أن الحادث أسفر عن تسمم شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 24 سنة. تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور