الأغواط.. تسمم 5 أشخاص بالغاز ببلدية قلتة سيدي سعد

تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الجمعة، من اجل تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة ببلدية قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 17سا20د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء. ببلدية ودائرة قلتة سيدي سعد.

وخلف الحادث تسمم 5 أشخاص من عائلة واحدة يتراوح أعمارهم بين سنة و 41 سنة، لهم صعوبة في التنفس.

ليتم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.