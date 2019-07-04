الأغواط: تسمية هيكلين للحرس الجمهوري بإسمي الشهيدين ” قتال أحمد” و”علالي عبدالقادر”

تم اليوم الخميس، تسمية هيكلين تابعين للحرس الجمهوري بالأغواط، بإسمي الشهيدين، ” قتال أحمد” و”علالي عبدالقادر”.

وحسب “واج”، فقد أشرف على هذه العملية، قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء “حسان علايمية”.

وفي إطار هذا النشاط، تم تكريم عائلة الشهيدين، والذي يأتي في إطار تسمية مباني ومواقع وزارة الدفاع الوطني، تزامنا

والذكرى الـ57 لعيدي الاستقلال والشباب.

وولد الشهيد “قتال أحمد” بتاريخ “18 فبراير 1942″، بالاغواط، وسقط شهيدا سنة 1958، إثر انفجار لغم أثناء طريقه

لنقل الأسلحة والذخيرة، بين الأغواط والخنق.

بينما ولد الشهيد “علالي عبد القادر” ، سنة 1936 بتاجموت، حيث انخرط الشهيد في العمل الثوري بمنطقة جبل مساعد

ببوسعادة، واستشهد بجبل سردون بالجلفة في 19 فبراير 1959.