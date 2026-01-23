“الأغواط تشيع جثمان المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية “الخثير البوطي

شيّعت عشية اليوم الجمعة جموع غفيرة من المواطنين والأسرة الكشفية بولاية الأغواط جثمان المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية، المرحوم خثير البوطي، إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي يانس، في موكب جنائزي مهيب طغت عليه مشاعر الحزن والتأثر.

وجرت مراسم التشييع بحضور القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، إلى جانب السلطات المحلية لولاية الأغواط، وعدد معتبر من إطارات الحركة الكشفية، فضلاً عن أقارب الفقيد ومحبيه، الذين توافدوا لتوديع رجل عُرف بعطائه والتزامه في خدمة الحركة الكشفية والعمل التطوعي.

وكان الفقيد، رحمه الله، قد عانى خلال الفترة الأخيرة من مرض ألزمه الفراش منذ مدة، قبل أن توافيه المنية صبيحة اليوم الجمعة، تاركًا خلفه حزناً عميقاً في أوساط الأسرة الكشفية وكل من عرفه عن قرب.

ويُعد المرحوم خثير البوطي من الشخصيات الكشفية البارزة بولاية الأغواط، حيث كرّس سنوات من حياته لخدمة الكشافة الإسلامية الجزائرية، وأسهم في تأطير النشء وترسيخ قيم الوطنية، الانضباط، وروح التطوع، ما جعله يحظى باحترام وتقدير واسعَين داخل وخارج الإطار الكشفي.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدم الأسرة الكشفية وكافة فعاليات المجتمع المدني بولاية الأغواط بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد وذويه، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان.