الأغواط: تصدير 66 ألف لتر من الأكسجين نحو تونس

إنطلقت اليوم الأربعاء أول شحنة لتصدير 66 ألف لتر من الأكسجين من مصنع الأغواط نحو تونس

وحسبما أفادت به مديرية الصناعة والمناجم، أن العملية حضرها مدير الصناعة ومدير البريد والمواصلات. حيث تم إنطلاق 03 شاحنات محملة ب 66 الف لتر بالأكسجين إلى الشقيقة دولة تونس. عن طريق المعبر الحدودي بوشبكة وتعتبر اول تصدير من مصنع ولاية الاغواط.

وأضاف البيان، أنه تم الإطلاع أيضا على إنتاج مادة الاوكسجين . أين وصل إنتاج المصنع 72 الف لتر يوميا ونفس الإنتاج بمصنع ولاية ورقلة