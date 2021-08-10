الأغواط: تصليح الخلل التقني بوحدة إنتاج الأكسيجين الطبي “كال غاز”

كشفت مصالح ولاية الأغواط، أنه وقع خلل تقني بوحدة إنتاج الأكسيجين الطبي “كال غاز”. بالمنطقة الصناعية يوم 8 اوت مما أدى إلى التوقف التام للإنتاج.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تصليح الخلل بفضل تدخل جميع القطاعات المعنية على رأسها وزير الداخلية وإطارات وتقنيي مؤسسة سوناطراك. ومسير المصنع حيث تم إصلاح الخلل أمس الاثنين وإعادة تشغيله في منتصف الليل. وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم الإتفاق على تخصيص الكمية المنتجة المقدرة بـ 6000 لتر. لفائدة المؤسسات العمومية الاستشفائية للولاية يوم 10 أوت