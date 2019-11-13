الأغواط.. تفكيك شبكة مختصة في صناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة بعين ماضي

نجحت، عناصر الدرك الوطني بواد مزي بالأغواط، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة ذات الصنف الخامس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الدرك الوطني وبالتحديد في منطقة الضاية تمكنت من تفكيك شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص مختصة في صناعة الأسلحة والمتاجرة بالذخيرة.

وقد تم حجز من خلال ذات العملية بندقية صيد أجنبية عيار 12، ومنضار نهاري، وآلة يدوية لتعمير وغلق الخراطيش.

بالإضافة إلى 33 خرطوشة مملوءة وفارغة من صنف 12 و16 ملم و40 كبسولة خراطيش و5 غرام بارود خام.

إلى جانب مبلغ مالي قدر بـ50 مليون و خمسة آلاف دينار جزائري، يعتبر من عائدات الصناعة والمتاجرة للشبكة.

ووفقا لذات المصدر فإنّ الشبكة التي تم تفكيكها والبالغ عدد أفرادها ثلاثة، تتراوح أعمارهم ما بين 55 و62 سنة.

وفور الإنتهاء من التحقيق فقد تم تقديهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين ماضي.