الأغواط : تلاميذ المدارس بأفلو دون إطعام منذ بداية الموسم الدراسي

يعيش تلاميذ المدارس المتواجدة بإقليم بلدية أفلو حالة من اللااستقرار بسبب غلق المطاعم المدرسية في وجههم منذ بداية الموسم الدراسي.

وأكد مصدر مسؤول لـ النهار أن السبب هوعدم قيام مصالح البلدية بالقيام بالإجراءات الروتينية المتعلقة بمنح الصفقات للممونين بالمواد الغذائية.

والتي تحدث عادة في فترة العطلة الصيفية للتلاميذ لكي يتسنى للمتعاقدين إكمال تدابيرهم الخاصة بتموين المطاعم المدرسية.

وأكد ذات المصدر أنه قد تم صب الميزانية المخصصة للمطاعم المدرسية في حساب البلدية منذ مدة ولكن الأخيرة لم تحرك اي ساكن.

ويبقى الضحية الوحيد في العملية هو التلميذ الذي لم يستفد من حقه في الإطعام المدرسي.

في حين حاولنا مرارا وتكرارا الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية أفلو لكن دون جدوى.