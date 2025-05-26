الأغواط.. توقيف ثلاثة أشخاص وحجز 24 ألف أورو

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالجلفة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالجلفة، بالتنسيق مع عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالجلفة، من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر 24000 أورو.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، أن العملية مكنت من حجز مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر 24000 أورو. كانت مخبأة على متن سيارة سياحية.

كما تم توقيف ثلاثة متهمين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة.

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