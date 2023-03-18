الأغواط: توقيف شخصين مشتبه فيهما بحيازة و تخزين المخدرات

نجحت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط. من توقيف شخصين مشتبه فيهما بحيازة و تخزين المخدرات.

وحسب ذات المصالح المشتبه فيهما تترواح أعمارهما بين 41-52 سنة. متورطين في قضية حيازة وتخزين المخدرات راتنج القنب الهندي.

العملية مكنت من ضبط و حجز بحوزة المشتبه فيهما كمية من المخدرات قدرت بـ 1530.62غ. وكذا مبلغ مالي قدره 116000 دج، من عائدات نشاطهما الاجرامي .