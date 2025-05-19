الأغواط.. توقيف شخص وحجز أزيد من 3 آلاف قرص “بريغابالين”

تمكنت الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب، التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، وبالتنسيق المحكم مع مصالح أمن ولاية الأغواط، من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة قدرت بـ3312 قرصاً من نوع “بريغابالين”.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، العملية أسفرت عن حجز سيارة سياحية وتوقيف المشتبه فيه. الذي تم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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