الأغواط: توقيف شخص وحجز 2 كلغ من المخدرات

أخبار الجزائر
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الأغواط: توقيف شخص وحجز 2 كلغ من المخدرات
بقلم محمد أغولايش

قامت بحر هذا الأسبوع مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطنى بسبقاق بولاية الأغواط بتوقيف مركبة سياحية.

وتأتي العملية حسب بيان لذات المصالح، فى إطار تفعيل مخطط مكافحة مختلف الجريمة عبر إقليم ولاية الأغواط.

وتم توقيف المركبة على مستوى الطريق الوطنى رقم 47 الرابط بين ولايتى الاغواط والبيض، بمفترق الطرق بوزرطالة.

وكان على متنها كمية من المخدرات والتى تقدر بحوالى 2 كلغ كانت مخبأة باحكام على مستوى الصندوق الخلفى للمركبة.

حيث تم توقيف أربعيني ينحدر من إحدى ولايات الشرق الذى كان محل تقديمة اليوم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة افلو.


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