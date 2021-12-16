الأغواط: توقيف شخص وُجد بحوزته كمية ضخمة من المهلوسات

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، من توقيف شخص وحجز 11460 كبسولة من المؤثرات العقلية.

كما جاءت هذه العملية، بناءا على عمل استعلاماتي مسبق يفيد بقدوم مركبة من نوع “سيات ابيزا”. يحوز سائقها على كمية من المؤثرات العقلية.

واستغلال لذات المعلومة، وضعت ذات الفرقة، خطة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف المركبة السالف الذكر التي كان يقودها مشتبه فيه يبلغ من العمر 31 سنة.

كما تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدر بـ 11460 كبسولة كانت مخبأة بإحكام داخل تجويفات واقي الصدمات الخلفي لتلك المركبة.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية للقضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط.

كما أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة الذي أمر بإيداع المتهم المؤسسة العقابية. عن تهمة جنحة حيازة المؤثرات العقلية قصد البيع بطريقة غير شرعية، جنحة التهريب باستعمال مركبة.

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بومرداس: توقيف 6 أشخاص وحجز كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس من معالجة قضيتين إجراميتين، تم من خلالها توقيف على 6 اشخاص. وهذا في إطار مكافحة شتى أشكال الجريمة في الوسط الحضري، بهدف المحافظة على أمن المواطن وحماية ممتلكاته. وفي هذا السياق أفاد بيان لذات المصالح عن حجز كمية من المخدرات قدرت بثلاثة كلغ من نوع القنب الهندي، بالإضافة إلى 580 من المؤثرات العقلية. كما تم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم، مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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