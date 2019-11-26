الأغواط.. توقيف عصابة أشرار تسطو على المحلات بقلتة سيدي سعد

تمكنت مصالح أمن دائرة قلتة سيدي سعد بولاية الأغواط من توقيف عصابة أشرار مختصة في السطو على المحلات التجارية حسبما علم اليوم من مسؤولي هذا الجهاز الأمني.

وتمت العملية إثر تحريات حول وقوع حالات سرقة وسطو لعدد من المحلات التجارية مما مكن من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 25 سنة كما أوضحت ذات المصالح.

وقد تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة آفلو الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بتهمة “تكوين عصابة أشرار وتعدد السرقات المقترنة بظرف الليل ” وفق نفس المصدر.