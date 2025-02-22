الأغواط: توقيف لصوص المواشي في حالة تلبس

تمكن عناصر فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي تاجموت بأمن دائرة عين ماضي بأمن ولاية الأغواط، بحر الأسبوع الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين العقدين الثاني والرابع من عمرهم لتورطهم في سرقة المواشي في حالة تلبس.

العملية جاءت على إثر تلقي مصالح الشرطة لذات الأمن الحضري الخارجي لمعلومات، مفادها قيام شخصين بسرقة قطيع من المواشي من إحدى الزرائب بمدينة تاجموت.

ليتم فور تلقي المعلومات وضع خطة محكمة، مكنت من توقيف الفاعلين في حالة تلبس. وهما بصدد تحويل قطيع المواشي إلى إحدى الأودية بغية نقلها إلى وجهة مجهولة. وبالتحقيق مع الموقوفين، تم توقيف شريكهما الثالث في العملية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، قٌدِمَ المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا على أساس قضية تكوين جمعية أشرار من أجل الإعداد لجنحة السرقة “سرقة المواشي”.