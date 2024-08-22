الأغواط: توقيف مروجي المهلوسات وحجز  أزيد من 19 ألف قرص

تمكن أمن دائرة أفلو بولاية الأغواط من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 31 و51 سنة لتورطهم في حيازة 19350 قرص مؤثر عقلي قصد البيع.

العملية جاءت إثر تلقي عناصر أمن الدائرة معلومات مفادها حيازة أحد المشتبه فيهم كمية من المؤثرات العقلية قصد ترويجها في الوسط الحضري لمدينة أفلو.

ليتم، بعد تأكيد صحة المعلومات، ترصد تحركات المشتبه فيه الذي أوقف رفقة شخصين آخرين على متن سيارة سياحية في حالة تلبس ببيع وشراء هذه المادة المحظورة وبحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرها 19350 قرص.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قيمته 260 مليون سنتيم من عائدات الترويج وبعض الهواتف النقالة كان يستعملها أفراد الشبكة في عملية التواصل بينهم.

بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا، على أساس قضية نقل وتخزين المؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال وسيلة نقل.