الأغواط..توقيف 3 أشخاص من بينهم إمرأة حاولوا سرقة عتاد كهربائي بالصفصافة

بقلم خالد زوبيري، مصطفى بن مسعود

بقلم خالد زوبيري، مصطفى بن مسعود

تمكنت مصالح المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالاغواط، من الاطاحة بعصابة حاولوا سرقة عتاد كهربائي من غرف التحويل بقرية الصفصافة بلدية سيدي مخلوف.

وتمت هذه العملية بعد ورود معلومات إلى مصالح الدرك تفيد بإقدام جمعية أشرار من بينهم إمرأة على سرقة عتاد كهربائي على متن مركبة.

وعلى إثر هذه المعلومات، وضعت ذات المصالح خطة محكمة مكنت من الإطاحة بالجمعية المتكونة من 3 أشخاص على مستوى حاجز أمني .

وأثناء إخضاع السيارة للتفتيش، تبين أنها محملة بلوحة توزيع الكهرباء T8 مع فواصل عالية التوتر ومبلغ مالي قدر ب 430 ألف دينار جزائري.

ليتم مباشرة القبض على هذه الشبكة التي كانت ترتدي بدلة شركة توزيع الكهرباء والغاز (سونلغاز)، وإقتيادهم إلى مقر الدرك للتحقيق معهم.

وبعد إستكمال كافة الاجراءات القانونية، تم تحويلهم على الجهات القضائية أين أودع شخصين الحبس والإفراج عن الثالث.