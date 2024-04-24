الأغواط.. توقيف 5 أشخاص وحجز 14208 قرص صاروخ

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالأغواط، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وذلك على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخنق، مفادها قيام شخص بترويج هذه السموم، حيث تم وضع خطة محكمة مكنت من توقيف الشخص السالف الذكر على متن دراجة نارية، وبعد مراقبة وثائقها الإدراية وتفتيشها وتفتيش السائق، عثر بحوزته على (69) قرص مهلوس نوع بريغابالين، مباشرة تم إقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

بعد صدور إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش منزل المعني أين عثر بداخله على 14139 قرص مهلوس نوع بريغابالين (300) ملغ، و(50) غرام من الكيف المعالج، ومبلغ مالي قدره (8000) دج.

مواصلة للتحقيق وبعد تكثيف التحريات تم تمديد الإختصاص إلى عدة ولايات مجاورة، لتمكن من توقيف (04) أشخاص آخرين من جنس ذكر متورطين في القضية تتراوح أعمارهم بين (20) و (40) سنة مع حجز (05) هواتف نقالة.

فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة على خلفية تورطهم في :

- جناية الحيازة والشراء والتخزين لغرض البيع لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.