الأغواط: توقيف 7 أشخاص وحجز أقراص مهلوسة وكيف معالج

تزامنا مع حلول السنة الميلادية الجديدة 2023. تم القيام بعملية مداهمة أمنية مشتركة بين مصالح أمن ولاية الأغواط ومصالح الدرك الوطني بالأغواط. تم خلالها إستهداف الأماكن المشبوهة. وكذا تلك التي تعرف توافد للمواطنين حيث سخرت لها كافة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة.

وأسفرت عملية المداهمة المشتركة عن توقيف07 أشخاص لتورطهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية. بطريقة غير شرعية قصد البيع والإستهلاك. حجز 43 قرص مهلوس من نوع إكستازي. 9 كبسولات من نوع بريقابلين 300 ملغ. كمية من الكيف المعالج.

كما تم توقيف شخص مبحوث عنه من قبل الجهات القضائية. وتحرير مخالفات مرورية ضد السائقين المخالفين لقانون المرور.